Байдена ждут проблемы: демократы проигрывают на выборах в США

Трамп ликует

В США подводят первые итоги промежуточных выборов в Конгресс. Подсчет бюллетеней еще идет, но СМИ уже оглашают предварительные результаты. Так, республиканцы получают большинство мест в Палате представителей. Красные также лидируют в Сенате и среди губернаторов.

За ходом подсчета голосов следят дома у телевизоров, на улицах и в барах. Победителей встречают толпы поклонников. Первые итоги выборов в губернаторы уже известны в Техасе, Флориде. Результаты голосования еще в двух штатах уже можно признать историческими. Первый чернокожий губернатор скоро приступит к своим обязанностям в Мэрилэнде, а в Массачусетсе – первая женщина-губернатор. Красная волна накрывает Соединенные Штаты Америки. СМИ пытаются строить прогнозы, основанные на данных экзитполов. Промежуточные выборы в Конгресс стали сражением года. Красные или синие? Республиканцы, кажется, возвращают себе кресла в Конгрессе. Дональд Трамп уже отмечает победу слонов.

"Всем большое спасибо. Это была очень захватывающая ночь. У нас пока идет несколько горячих сражений, продолжаем за ними следить", - заявил он.

Такой перевес сил в пользу республиканцев серьезно пошатнет положение американского президента, считают аналитики. Его рейтинги давно бьют антирекорды. 54% избирателей заявили, что не одобряют работу Байдена. Еще 46% респондентов считают, что политика нынешнего президента "причиняет вред" стране. От демократов побежали даже латиноамериканцы, населяющие большую территорию округа Майами-Дейд. Теперь они тоже ощутили проблемы, которые появились с приходом Байдена.

Тем временем старая американская гвардия пока держит оборону. 82-летняя Нэнси Пелоси снова выбрана в Калифорнии. Ее конкурент, который может занять место спикера в Палате представителей, лидер республиканцев Кевин Маккарти, тоже переизбрался. И если прогнозы сбудутся, то курс республиканской партии изменит положение дел не только в стране, но и за ее пределами.

Недавний опрос показал, что более половины населения озабочены прежде всего внутренними проблемами: инфляция и рост топливных цен, взлёт преступности и нелегальная миграция. Но никак не конфликт на Украине, которой пора бы урезать поток средств. Зеленского вновь сравнивают с черной дырой. Но Кевин Маккарти должен с ней покончить, уверены журналисты Financial Times.

"Маккарти попал в заголовки газет по всему миру, когда сообщил, что попытается сократить помощь Украине. В редком примере двухпартийности демократы и республиканцы одобрили поддержку страны на десятки миллиардов долларов после российского вторжения в начале этого года. Но Маккарти намекнул, что республиканцы, возможно, с меньшей вероятностью будут продолжать тратить такие же темпы в будущем", - говорится в статье.

Проблемы, похоже, ждут и самого Байдена.

"Если республиканцы получат большинство, это затормозит законодательную повестку дня президента Байдена. Республиканцы начнут расследования в отношении президента, его сына. Они будут расследовать вывод войск из Афганистана, они будут расследовать то, что происходит на Украине. Итоги всего этого мы увидим через два года", - говорит Джессика Левинсон, американский профессор права, политический обозреватель.

Байден призывает не допустить к власти республиканцев, и в первую очередь трампистов. К слову, в ночь голосования американский президент решил остаться в тени. Сделав лишь небольшое заявление прессе: "Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость в том, что у меня будет право вето".

Выборы прошли не так гладко. Восстание машин на некоторых избирательных участках - люди в буквальном смысле не могли проголосовать.

- Я хочу положить бюллетень, но так, чтобы его не прочитали неправильно.

- Положите его туда. Вечером республиканцы и демократы посмотрят все неправильно прочитанные бюллетени и посчитают их.

- Обе машины не работали?

- Ничего не работает.

- Эта штука неисправна. Она не работает?

- Да.

Где-то и вовсе закончились бюллетени. У входа образовались огромные очереди. Это кадры из Аризоны.

"У нас есть около 20% мест, где есть проблема с табулятором, где некоторые бюллетени, которые после того, как люди проголосовали, пытаются провести через табулятор, но они не проходят", - говорит Билл Гейтс, председатель наблюдательного совета округа Марикопа.

Во время репортажа из Филадельфии в кадр попал момент, как сотрудник избиркома делает какие-то пометки в бюллетенях. Уверенный в том, что его президентскую победу жестоко украли, Дональд Трамп тут же заявил, что причина всего этого беспорядка - ни что иное, как саботаж и вмешательство в выборы. И призвал сторонников не расходиться.

Елена Макарова, Кирилл Алянский, "ТВ Центр"

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