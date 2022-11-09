ВС России отразили сразу несколько попыток прорыва в Херсонской области

ВСУ провалили разведку боем

Этим утром ВСУ трижды нанесли удары по ДНР снарядами натовского калибра. Под огнем оказались Донецк и Макеевка. Всего за сутки под обстрелами погибли два человека, еще трое пострадали. Между тем российские экипажи штурмовой авиации уничтожают военные объекты и технику националистов. А в Херсонской области наши бойцы отразили попытки радикалов прорвать оборону на нескольких направлениях.

В последние сутки ожесточенные бои развернулись в Херсонской области, где украинские националисты попытались начать прорыв. Однако во всех случаях атаки ВСУ были отбиты. Особенно сложная обстановка складывалась на снегиревском направлении.

"Всех интересует снегиревское направление. На снегиревском направлении нацисты также получили люлей, как мы и говорили. И если говорить объективно, то понесли очень большие потери. Все на этом участке пока стабильно, без изменений", - сообщил Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области.

Разведку боем ВСУ попытались провести еще на двух участках - посад-покровском и бериславском, но также понесли тяжелые потери и отступили.

В Донецке националисты, как водится, под покровом ночи ударили по жилым кварталам. Прилеты зафиксированы, в частности, в Ленинском районе. Повреждения получили кафедра детской стоматологии, теплосети, жилые дома в частном секторе и многоэтажки.

На днях система ПВО, охраняющая город, была усилена новейшими зенитными комплексами средней дальности "Бук-М3". Их эффективность уже многократно проверена на практике. Как и тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Она считается одним из мощнейших неядерных типов вооружения. Возгорающиеся снаряды способны проникать и разрушать самые защищенные объекты противника. Во время стрельбы "Солнцепек" всегда под защитой группы охранения.

"При прибытии на огневую позицию наше отделение огневой поддержки обеспечивает защиту - рассредотачиваемся рядом с машиной, наблюдаем за воздухом, чтобы не было беспилотников вражеских", - говорит снайпер группы охранения.

В условиях современного боя БПЛА сами по себе - важнейшее средство разведки и поражения противника. Вот беспилотник обнаружил группу украинских военнослужащих. Минометный удар следует незамедлительно.

А это уже наши штурмовики Су-25 бьют по наземным целям - замаскированным укрепленным позициям и бронетехнике ВСУ. Подходят на минимальной высоте. Кажется, еще чуть-чуть и коснутся верхушек деревьев. Залп производят парами и сразу же уходят на аэродром базирования. После обслуживания и пополнения боекомплекта - снова вылет. И так до десяти раз в сутки.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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