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В Москве прощаются с протоиреем Михаилом Васильевым

11:41
  • среда
  • 09 ноября 2022

Он погиб в зоне СВО

В Москве прощаются с протоиреем Михаилом Васильевым, погибшим в зоне специальной военной операции. Отпевание в Храме Христа Спасителя проводит патриарх Кирилл, сообщает "ТВ Центр".

Гроб с телом священнослужителя доставили в столицу накануне вечером.

Настоятель храма великомученицы Варвары принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Сирии, Боснии и Герцеговине, на Северном Кавказе. Он побывал во всех горячих точках.

Накануне президент Владимир Путин посмертно присвоил Михаилу Васильеву звание Героя России - за мужество, проявленное при исполнении гражданского долга. Он также удостоен множества других наград, в их числе - ордена Мужества и Преподобного Сергея Радонежского и медаль Ордена "За заслуги перед отечеством " II степени.

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Церемония прощания с протоиреем Михаилом Васильевым
Церемония прощания с протоиреем Михаилом Васильевым
Церемония прощания с протоиреем Михаилом Васильевым
Церемония прощания с протоиреем Михаилом Васильевым
Церемония прощания с протоиреем Михаилом Васильевым
Церемония прощания с протоиреем Михаилом Васильевым
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