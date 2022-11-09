Новое британское правительство понесло первые потери

Зеленский тем временем продолжает требовать денег, но от него устали даже в Вашингтоне

Сегодня на заседании Совета ЕС министры экономики и финансов, как ожидается, обсудят выделение очередного пакета помощи Украине. Речь идет о 18 миллиардах евро. Однако страны Европы до сих пор не могут придти к согласию по этому вопросу. Тем временем в Великобритании разгорелся очередной скандал в правительстве.

Новое британское правительство в полном составе продержалось две недели. На первых полосах газет - новость о первой отставке в кабинете Риши Сунака. Причем довольно скандальной. Министр без портфеля Гэвин Уильямсон ранее занимал посты главы Минобороны и Минобразования, но долго нигде продержаться не смог. В парламенте его называют одним из "серых кардиналов", который собирал компромат на коллег и не стеснялся резких выражений.

"Гэвин Уильямсон резко покинул кабинет Риши Сунака после того, как были обнародованы сообщения о том, что в бытность министром обороны он угрожал "перерезать горло" высокопоставленному государственному служащему. Его бывший заместитель подтвердил информацию о "неэтичном и аморальном" поведении министра, который использовал угрозы для того, чтобы контролировать членов парламента", - пишет Guardian.

На втором по значимости месте в той же газете - традиционно новости про Украину. Президент Зеленский угрожает миру усугублением климатического кризиса. В случае, если боевые действия на Украине затянутся. А учитывая сообщения с фронта, западным спонсорам нужно поторопиться с предоставлением очередных пакетов военной и финансовой помощи.

Однако выделение денег - дело небыстрое. Предоставление Киеву 18 миллиардов евро все еще обсуждают в Совете ЕС. А три миллиарда, обещанные в мае, Еврокомиссия и вовсе перекинула на следующий год.

Но самое опасное: по итогам выборов в американский Конгресс Украина может лишиться своего главного спонсора. Республиканцы скептически смотрят на многомиллиардные траты демократов на стороне. А по сообщениям американской прессы, аккуратно "сливать" Зеленского начала уже администрация Байдена. Косвенное подтверждение чему - последнее заявление украинского президента об условиях переговоров с Москвой. Непримиримое по форме, но совершенно новое по содержанию. Зеленский как бы "забыл" о собственном указе о невозможности диалога с Россией при Путине.

"Новая позиция президента Украины Владимира Зеленского - мирные переговоры с Россией могут начаться при Путине. Два знакомых с ситуацией источника сообщили, что к этому его мягко подтолкнули в администрация Байдена. Перемена произошла через несколько дней после визита к Зеленскому советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Официальные лица США не говорили Зеленскому прямо о необходимости изменить позицию, но передали, что Киев "должен показать готовность закончить войну разумно и мирно", - сообщает газета Politico.

Впрочем, как будет действовать Киев, зависит не столько от Зеленского. А больше от того, кто одержит верх в политической битве за контроль за Конгрессом по другую сторону Атлантики.

Кирилл Парменов, Станислав Курсов, "ТВ Центр"

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