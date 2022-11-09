Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Мирона Агапова

Мальчика срочно нужно отправить в швейцарскую клинику

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение двухмесячного Мирона Агапова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более четырех миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется еще свыше двух миллионов. У малыша опасное генетическое заболевание - рак сетчатки обоих глаз. Опухоль очень агрессивная, растет быстро. Врачи смогли ее остановить при помощи химиотерапии. Но мальчику срочно нужно лечение в швейцарской клинике. Там врачи дают шанс не только сохранить жизнь, но и зрение. Родители в отчаянии. На лечение необходимо более 6 миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Мирону все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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