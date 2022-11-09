На форуме в Москве обсуждают участие компаний в социальных проектах

На площадке собрались авторитетные эксперты, представители СМИ и больших корпораций

Участие компаний и предпринимателей в социальных проектах обсуждают сегодня в Москве. В столице проходит международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество", передает "ТВ Центр".

Мероприятие - крупнейшее в нашей стране по данной тематике. На площадке собрались авторитетные эксперты, представители СМИ и больших корпораций.

Основные цели - поддержать развитие добровольчества среди сотрудников различных организаций. А также создать платформу для новых городских социальных проектов.

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