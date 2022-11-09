Эвакуированные в Крым дети вновь сели за парты

Подростков из Херсона и Запорожья отправили на полуостров на отдых, но из-за постоянных обстрелов домой они пока не могут вернуться

Это их первый урок в крымской школе. За одной партой - дети с полуострова и из Херсонской и Запорожской областей. Вместе отдыхают в лагере и вместе учатся. А самое главное - общаются.

Классы небольшие - в среднем по 10 человек. Со старшеклассниками работают учителя из гимназии. Уровень подготовки разный. Зачастую нужен индивидуальный подход.

"Есть ребятки, которые приехали из Энергодара, и они учились там в русской, видимо, школе, у них великолепный язык и знание, читают хорошо. Есть и такие дети, которые не читают, читают по слогам. И тогда приходится подсаживаться к нему и индивидуально слушать", - рассказала Татьяна Салохина, учитель русского языка и литературы.

Как оказалось, самый популярный предмет - математика. Большинство детей из Энергодара. Но любовь к точным наукам здесь не только у жителей города атомщиков.

"Мне очень нравится алгебра. Правда, я немного не понимаю, у нас в Херсонской области другая программа, а тут, так скажем, на 15 страниц вперед", - рассказывает Катя.

Еще ей нравятся дельфины - в Евпатории она впервые увидела этих животных. Сейчас с нетерпением ждет экскурсий по Крыму, а еще переживает за родителей. Они остались в Алешках - это возле Антоновского моста, его каждый день обстреливают.

"Мы поехали, мы думали, что мы тут на 9 дней. Но тут уже остаемся на месяц. Смысла нет возвращаться в Алешки, потому что там сейчас эвакуация людей. Мама говорит пока здесь сидеть, если что - заберет меня", - продолжает Катя.

В Крыму сейчас остаются 545 детей из освобожденных регионов. В этом санатории более сотни школьников. Помимо учебы есть чем заняться. Питание - пятиразовое. Они ходят в кино и театры, когда позволяет погода, играют в футбол и волейбол. К ним приезжают специалисты из детского технопарка. А пережить потрясения помогают психологи.

А еще дети из Херсонской и Запорожской областей получают подарки от своих сверстников. Крымские школьники присылают книги, канцелярию, сладости и письма дружбы с наилучшими пожеланиями. В каждой строчке - готовность оказать помощь и поддержку, а еще - желание продолжать общаться даже на расстоянии, когда каждый из них вернется домой.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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