Российских туристов по ошибке отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида

Наши соотечественники не растерялись

Российское турагентство по ошибке направило клиентов не в испанский Мадрид, а в турецкий Мардин.

Путешественники заподозрили неладное, когда вместо Стамбула, где у них должна была быть пересадка, приземлились в аэропорту Мардина, сообщает турецкая газета Yeni Akit.

"Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов в Мардин вместо Мадрида, столицы Испании. Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт", - пишет издание.

Несмотря на путаницу, россияне прогулялись по турецкому городу, Мардин им очень понравился. На следующий день туристов отправили в Испанию рейсом через Стамбул.

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