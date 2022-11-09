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В России запустят программу научно-популярного туризма

10:39
  • среда
  • 09 ноября 2022

Она адресована молодежи

Программа научно-популярного туризма для молодежи стартует в России 15 ноября. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал заместитель главы российского правительства Дмитрий Чернышенко.
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Вице-премьер уточнил, что программа была разработана по поручению главы государства. Она направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате.

В рамках программы путешествия по регионам, где есть уникальные научно-технологические проекты, можно совместить с иными видами туризма – рекреационным, культурно-познавательным. Маршруты составляют так, чтобы туристы ознакомились с историей края и попробовали себя в роли ученых.

К программе уже присоединились 10 регионов, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма.

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