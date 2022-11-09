МИД России: кризис в избирательной системе США признали даже союзники

Само американское общество уже расколото

Кризис в избирательной системе США констатируется даже их ближайшими союзниками, которые входят в международные институты, дающие оценку с правовой точки зрения. Об этом в среду, 9 ноября, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, эти международные институты отмечают ухудшение ситуации одновременно с президентскими выборами и с голосованием в законодательные органы власти.

Представитель МИД в интервью радио Sputnik выразила мнение, что уже "без этих констатаций это видно невооруженным глазом, про поляризацию общества я вообще не говорю".

Ранее экзит-пол показал, что рейтинг одобрения демократа Джо Байдена на выборах составляет около 45%, а 54% опрошенных граждан США высказывают отрицательные оценки. В ходе опроса 39% избирателей заявили, что не удовлетворены работой Байдена, еще 34% признались, что испытывают злость.

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