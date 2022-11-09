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Москвичам рассказали, какая погода ожидается зимой

11:22
  • среда
  • 09 ноября 2022

Декабрь окажется холоднее, чем ожидалось

По мере приближения зимы долгосрочные метеопрогнозы уточняются. Ожидаемые параметры погоды в период с декабря по февраль были скорректированы, рассказал в среду, 9 ноября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Как заявил метеоролог в интервью радио Sputnik, если раньше предполагалось, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям. Например, норма для Москвы в декабре – это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем.

Январь, согласно уточненным прогнозам, будет теплее нормы на один-два градуса. Норма января для столичного региона – это минус 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем.

В феврале отклонение от нормы может оказаться еще более заметным в положительную сторону — этот месяц может быть теплее на три градуса. Норма для февраля – это минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем, рассказал Тишковец.

Ранее Тишковец рассказывал, что первый снежный покров появится в ноябре, но устойчиво снег ляжет лишь в декабре. При этом дефицита осадков и снега не предвидится, а средняя температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

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