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МВД объявило в розыск главреда Republic Колезева

10:59
  • среда
  • 09 ноября 2022

Журналист уехал из России

МВД России объявило в розыск главного редактора Republic (издание признано СМИ-иноагентом – прим. ред.) Дмитрия Колезева.

Колезева разыскивают по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. По какой именно статье, не уточняется.

В своем telegram-канале Колезев написал, что не имеет понятия, за что его преследуют в России.

"Понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ <…> Скорее всего, или фейки о ВС России, или дискредитация ВС России", - написал журналист.

Ранее стало известно, что Колезев уехал из России. В настоящее время он живет в Вильнюсе.

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