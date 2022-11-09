В России с коронавирусом госпитализировали 1330 человек

Скончались 62 пациента

За сутки в России госпитализированы 1330 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 9 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5335 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 8492 человека, скончались 62 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1124 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 132. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 277 человек, в Московской области – 163.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21477926 случаев заболевания, зарегистрировано 390774 летальных исхода.

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