Bloomberg: Венгрия заблокирует передачу Киеву 18 млрд евро от ЕС

Такой объем средств Брюссель планирует выделить Украине в 2023 году

Власти Венгрии собираются блокировать реализацию плана Евросоюза по передаче киевскому режиму финансовой помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказали информированные источники.

Как сообщает агентство Bloomberg, Еврокомиссия в течение дня 9 ноября предложит предоставить Украине льготные кредиты на более стабильной основе. Однако эта инициатива потребует использования дополнительных резервов из бюджета Евросоюза.

Министр финансов Венгрии Михали Варга заявил, что не поддержит вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств европейских государств.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит планы Евросоюза по дальнейшему совместному финансированию Украины. Политик отметил, что Будапешт продолжит оказывать поддержку Киеву, но при этом выступает против совместного оказания помощи в рамках Евросоюза.

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