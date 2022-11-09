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ВСУ потеряли сотни человек при попытке наступления в Херсонской области

11:45
  • среда
  • 09 ноября 2022

Все атаки отражены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько сотен человек во время попытки наступления в Херсонской области. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
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Политик отметил в интервью ТАСС, что "пару сотен" военнослужащих ВСУ "накрыло".

Стремоусов также рассказал, что при попытках наступления ВСУ "колонны приличные шли" на трех различных направлениях, однако все эти попытки потерпели неудачу.

Вооруженные силы Украины попытались двинуться в районе села Давыдов Брода в бериславском направлении днем 8 ноября, затем "они пошли массово в районе города Снигиревка". ВСУ пытались сдвинуть линию фронта, однако российская армия сдержала все атаки противника и линию обороны.

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