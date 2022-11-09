Россиянам может не хватить алкоголя на Новый год

Речь идет о зарубежных элитных напитках

Импортеры предупредили о дефиците шампанского, текилы и коньяка на Новый год.

Нехватка зарубежного алкоголя на российских прилавках связана с санкциями и уходом с отечественного рынка многих западных компаний, пишет РБК со ссылкой на опрошенных участников рынка.

По словам производителей, игристые вина, французский коньяк и шотландский виски раскупают за пару дней.

"Менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы алкоголя уже начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков. Наблюдается дефицит шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликера Baileys", - пишет издание.

Не исключено, что к Новому году из крепкого алкоголя на прилавках будет стоять в основном российская продукция.

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