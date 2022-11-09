Собянин принял решение о комплексном развитии четырех бывших промзон Москвы

Общий объем инвестиций - 78,2 миллиарда рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии четырех бывших промзон столицы.

Это "Алабушево", "Кирпичные улицы", "Западная водопроводная станция" и промзона на улице Кусковская, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. Сейчас на этих территориях расположены устаревшие складские помещения, гаражи, парковки, автомойки и автостоянки.

Реорганизация бывших промзон позволит возвести свыше 670 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и создать более девяти тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 78,2 миллиарда рублей.

Так, в частности, на территории "Кирпичные улицы" планируется создать современный жилой квартал для переселения жителей по программе реновации, детский сад, гаражный комплекс, магазины. Предполагаемый объем инвестиций - 13 миллиардов рублей.

В промзоне на улице Кусковская появятся дом для переселения жителей по программе реновации, скалолазный центр, магазины, кафе. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 29,7 миллиарда рублей.

В ходе реорганизации промзоны "Алабушево" планируется построить современные объекты промышленного и общественного назначения, в том числе отраслевой колледж. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 20,8 миллиарда рублей.

Также будет проведена работа над территорией "Западная водопроводная станция". Здесь планируется построить объекты общественно-делового назначения, включая ФОК с бассейном и объекты здравоохранения. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 14,7 миллиарда рублей.

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