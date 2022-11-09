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НАТО проведет следующий саммит в Литве

12:41
  • среда
  • 09 ноября 2022

Место и время проведения саммита огласил генсек Североатлантического альянса

Следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года Такое заявление в среду, 9 ноября, сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
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Столтенберг поблагодарил литовскую сторону за готовность принять у себя союзников по НАТО.

Власти Литвы в ответ заявили, что лидеры всех стран НАТО, собравшись в Вильнюсе, примут решения, связанные с укреплением безопасности всех союзников.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что, выбрав Вильнюс для проведения саммита, Альянс проявляет внимание к вопросам безопасности восточного фланга и посылает мощный сигнал о том, что обеспечение безопасности Балтийского региона важно для НАТО в целом, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО переходит от сдерживания России к созданию полномасштабной системы коллективной обороны вблизи российских границ. Смена курса связана с принятием в конце июня на Мадридском саммите Североатлантического альянса, где Россия была названа главным источником угроз безопасности.

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