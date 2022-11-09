В Кремле рассказали о поездке Пескова в Луганск

Пресс-секретарь президента вернулся из Луганска в ночь на 9 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков совершил рабочую поездку в Луганск — административный центр нового российского региона ЛНР. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

Как уточнил Кириенко, в Луганске Песков проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик.

Из поездки пресс-секретарь президента вернулся только "сегодня ночью", рассказал Кириенко, поблагодарив Пескова за проделанную работу, сообщает ТАСС.

Договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей были подписаны в Кремле 30 сентября. Президент России Владимир Путин назначил врио глав новых регионов, в сентябре 2023 года там пройдут парламентские выборы. Переходный период для интеграции новых субъектов с Россией будет действовать до 1 января 2026 года.

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