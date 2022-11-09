Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения

Лидеры созвонились вечером 8 ноября

Как сообщил Telegram-канал "Пул Первого", президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко и Путин провели телефонный разговор.

"Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ, белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, график встреч до конца этого года", - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры с Москвой его западные кураторы, украинский президент сейчас несамостоятелен.

Также Лукашенко призвал не искать виновных в вопросе конфликта на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"