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Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения

12:32
  • среда
  • 09 ноября 2022

Лидеры созвонились вечером 8 ноября

Как сообщил Telegram-канал "Пул Первого", президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко и Путин провели телефонный разговор.

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"Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ, белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, график встреч до конца этого года", - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры с Москвой его западные кураторы, украинский президент сейчас несамостоятелен.

Также Лукашенко призвал не искать виновных в вопросе конфликта на Украине.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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