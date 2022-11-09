Путин пока не планирует посещать Донбасс

Президент поедет туда, когда придет время

Владимир Путин посетит Донбасс, когда придет время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее Песков уже заявлял, что Путин непременно посетит Донбасс. Это произойдет, "когда придет время".

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что Дмитрий Песков совершил рабочую поездку в Луганск — административный центр нового российского региона ЛНР. Там он проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик.

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