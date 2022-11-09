Начальную военную подготовку введут в школах с нового учебного года

Информацию подтвердило Минпросвещения

Курс по начальной военной подготовке будет введен в школах России со следующего учебного года.

Об этом в среду, 9 ноября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. НВП войдет в два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников.

"Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация и школы его со следующего года могут использовать", - сказал министр.

В частности, школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним. Также старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою.

Накануне введение курса НВП поддержало Минобороны России. В ведомстве отметили, что новый предмет необходимо преподавать в течение последних двух лет обучения в школах, а также выделить на него не менее 140 часов.

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