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Кремль призвал не преувеличивать значение выборов в США

13:01
  • среда
  • 09 ноября 2022

В краткосрочной перспективе отношения между Москвой и Вашингтоном не улучшатся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу выборов в Конгресс США.
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"Мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает. Эти выборы важны, но я не ошибусь, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной перспективе и среднесрочной для наших двусторонних отношений не приходится", - приводят слова кремлевского спикера РБК.

Песков добавил, что "отношения пока есть и будут оставаться плохими".

В США 8 ноября прошли выборы в Конгресс. По состоянию на 11:00 по Москве (3:00 по Нью-Йорку) республиканцы лидируют в Палате представителей, а в Сенате места разделились поровну.

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