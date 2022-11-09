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Песков объяснил, с чем связаны сроки послания и прямой линии Путина

13:20
  • среда
  • 09 ноября 2022

Точные даты еще не оглашены

Сроки оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию и проведения прямой линии зависят от его динамичного графика. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, планируя эти мероприятия, "смотрим, подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична".

Конкретные даты послания и прямой линии Песков снова не назвал, однако заверил журналистов, что "как только мы определимся, мы вам расскажем", сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков не исключал, что "Прямую линию с президентом" в 2022 году могут объединить с большой пресс-конференцией Владимира Путина. Такой формат ранее уже был опробован и "неплохо, кстати, получилось", напомнил пресс-секретарь главы государства. Отмечалось, что оба мероприятия пройдут, скорее всего, "ближе к зиме".

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