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Московские врачи испытывают выявляющий астму у детей прибор

14:46
  • среда
  • 09 ноября 2022

Его создал финалист конкурса "Лидеры России"

Московские врачи начали испытания уникального прибора, который помогает на ранних стадиях выявить риск развития бронхиальной астмы у детей, передает "ТВ Центр".

Это инновационная российская разработка. Аппарат позволяет провести процедуру быстро и безболезненно. При этом устройство очень компактное и сделано полностью из отечественных комплектующих. Прибор изобрел столичный врач и финалист конкурса "Лидеры России" Павел Бережанский.

"Мы можем посмотреть ребенка в три года и сказать: у вас риск развития высокий, будем проводить первичные профилактические мероприятия. Самое главное - это довести детей до пубертата, когда начинает созревать нервная, вегетативная система, гормональный фон. Когда большинство детей могут уйти в ремиссию и никогда больше не развить бронхиальную астму и вообще аллергические заболевания", - отметил он.

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