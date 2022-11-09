Номинанты премии "Знание-2022" провели защиту своих инициатив

В жюри вошли в том числе представители общественных организаций

В Москве сегодня открылось заседание почетного жюри просветительской премии "Знание-2022". В него вошли государственные деятели, представители общественных организаций, а также сферы науки, культуры и искусства, передает "ТВ Центр".

76 номинантов, включенные в шорт-лист премии, провели очную защиту своих инициатив. Они касаются сфер образования, спорта, религии, экологии и политики. В этом году на звание "Просветителя года" и "Лучшего просветительского проекта" претендовали около 6 с половиной тысяч человек из разных регионов.

"Очень важно, что у нас одними из самых активных как раз стали новые регионы Российской Федерации. У нас Луганская, Донецкая народная республика, Запорожье, Херсонская область - одни из самых активных. И оттуда много проектов пришло. И очень много проектов пришло из других регионов Российской Федерации, но связаны они с помощью жителям Донбасса и Новороссии", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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