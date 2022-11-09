ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Номинанты премии "Знание-2022" провели защиту своих инициатив

14:45
  • среда
  • 09 ноября 2022

В жюри вошли в том числе представители общественных организаций

В Москве сегодня открылось заседание почетного жюри просветительской премии "Знание-2022". В него вошли государственные деятели, представители общественных организаций, а также сферы науки, культуры и искусства, передает "ТВ Центр".

76 номинантов, включенные в шорт-лист премии, провели очную защиту своих инициатив. Они касаются сфер образования, спорта, религии, экологии и политики. В этом году на звание "Просветителя года" и "Лучшего просветительского проекта" претендовали около 6 с половиной тысяч человек из разных регионов.

"Очень важно, что у нас одними из самых активных как раз стали новые регионы Российской Федерации. У нас Луганская, Донецкая народная республика, Запорожье, Херсонская область - одни из самых активных. И оттуда много проектов пришло. И очень много проектов пришло из других регионов Российской Федерации, но связаны они с помощью жителям Донбасса и Новороссии", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Презентация номинантов просветительской премии "Знание"
Презентация номинантов просветительской премии "Знание"
Презентация номинантов просветительской премии "Знание"
Презентация номинантов просветительской премии "Знание"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.