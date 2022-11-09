В частной клинике на северо-западе Москвы умер 22-летний пациент

В деле разбираются следователи

Следователи допросят персонал частной клиники на северо-западе Москвы, где накануне скончался пациент, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, во время проведения плановой пластической операции состояние 22-летнего молодого человека резко ухудшилось. Медики около 40 минут проводили реанимационные мероприятия, даже вызвали специальную бригаду, однако все попытки оказались тщетными.

Сейчас следователи выясняют, имела ли право клиника проводить такого рода операции, есть ли там необходимое оборудование, а у врачей - соответствующая квалификация.

"Сотрудниками клиники был выполнен комплекс реанимационных мероприятий, несмотря на это пациент скончался. Следователи провели осмотр места происшествия, планируется изъятие медицинской документации, допрос руководства и персонала клиники", - сообщили в правоохранительных органах.

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