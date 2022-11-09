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Завершается основной этап реконструкции электродепо "Владыкино"

14:57
  • среда
  • 09 ноября 2022

В ближайшее время начнутся комплексные испытания сооружений

В Москве завершается основной этап реконструкции электродепо "Владыкино" для обслуживания поездов Серпуховско-Тимирязевской линии метро, передает "ТВ Центр".

Сейчас на финишной прямой монтаж инженерных систем, а в ближайшее время стартуют комплексные испытания сооружений.

Всего в рамках реконструкции сделано девять канав в уже существующем отстойно-ремонтном корпусе, а также построено несколько новых объектов - здания для персонала и склад для оборудования, а еще дополнительные пути и стрелочный пост. Будет здесь и современная система для контроля поездов.

"Диагностический пост, который будет вмонтирован в верхнее строение пути, при заезде подвижного состава в электродепо будет осуществлять диагностику колесных пар и автоматически сообщать специалистам электродепо о том, что необходимо данный состав отправить на обточку колесных пар. Соответственно, тем самым мы сократим временную диагностику", - объяснил Дмитрий Петрушкин, директор "Мосинжпроекта".

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Электродепо "Владыкино"
Электродепо "Владыкино"
Электродепо "Владыкино"
Электродепо "Владыкино"
Электродепо "Владыкино"
Электродепо "Владыкино"
Электродепо "Владыкино"
Электродепо "Владыкино"
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