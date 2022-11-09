Неизвестный второй год обстреливает прохожих из окна своей квартиры в Сергиевом Посаде

Полиция до сих пор не может найти злоумышленника

В сантиметре от трагедии. В Сергиевом Посаде неизвестный обстреливает людей из окна элитного ЖК. Первый случай был еще два года назад. С тех пор жертвами стали и мужчины, и женщины, и даже дети. Некоторым понадобилось хирургическое вмешательство. Но до сих пор у полиции нет даже подозреваемого, несмотря на все улики и показания свидетелей.

В лучшем случае мог остаться инвалидом по зрению, в худшем - погибнуть, рассказывает житель Сергиева Посада Константин Курьянцев. Прямо в центре города, рядом с популярным у горожан сквером, из окна элитного жилого комплекса в него выстрелил неизвестный. Еще сантиметр в сторону - и произошла бы трагедия.

"В какой-то момент я остановился, я шёл в наушниках, переключал музыку, и получил, такое ощущение было, как будто что-то попало в область глаза. Рентген указал, что у меня находится в области носа инородное тело. Размером 5 мм", - говорит Константин Курьянцев.

Ольга Борисова показывает шрамы от пулевого ранения. Она - еще одна жертва неизвестного стрелка, который в качестве цели выбирает случайных прохожих. В женщину стреляли четыре раза. Одна пуля попала в голень и прошла навылет, вторую врачи извлекать не решились. Свинец застрял в коленном суставе, и добраться до него без существенного вреда для здоровья пациентки невозможно.

"Пуля прошила мне насквозь икру, прошла на вылет. И тут же, спустя какие-то доли секунды я почувствовала боль такую распирающую в колене в левом. Врачи сказали, что лучше ее не трогать, потому что для того, чтобы её извлечь, придётся раздробить колено. И потом восстановление будет долгим, болезненным, и вообще может грозить инвалидность", - говорит Борисова.

Между этими двумя случаями прошло больше полугода. Но хулигана по сей день не могут найти. Хотя откуда стреляли, понять не трудно. Охоту на людей он устраивал и раньше. Прошлой весной под обстрелом оказалась пожилая мама Оксаны. Причем она - единственная, кто видела стрелка и смогла описать его сразу после случившегося.

"Она гуляла с собакой вот здесь. И в нее выстрели мужчина в возрасте. Она видела человека пожилого с ружьем. Видела на балконе. Он кричал, что если я тебя еще раз увижу, убью!", - говорит Оксана Василькова.

Но тогда полиция случаем не заинтересовалась, а когда пострадавших стало больше и ее все-таки попросили описать нападавшего, в памяти пенсионерки остался лишь его силуэт. Все жертвы стрелка указывают на одну и ту же сторону дома, но вычислить хулигана при этом никак не получается. Поквартирный обход тоже не помог.

"Со стороны администрации тоже были определённые упущения. Было дано поручение направить одну из камер "Безопасный город" или "Безопасный регион" на этот дом, чтобы в следующем подобном случае, когда в человека выстрелят, мы могли бы найти. Случай у нас есть, а выяснилось, что ни одной камеры чиновники не направили", - говорит Андрей Мардасов, депутат совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа.

Местные жители крайне обеспокоены. На первых этажах жилого комплекса много детских кружков. Рядом сквер, где отдыхают люди. Но сейчас это место обходят стороной, боясь оказаться очередной жертвой неуловимого мстителя. Правда, кому, а главное, за что этот стрелок решил отомстить, пока остается загадкой, которую теперь все-таки должны будут разгадать полицейские.

"По данному факту было возбуждено УД по ч.2 с. 213 УК. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника, причастного к совершению противоправного деяния", - говорит Никита Карасев, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Тем временем на днях произошло еще одно нападение, в котором чуть было не пострадал ребенок. Сообщение об этом появилось в соцсетях. На этот раз хулигану не понравилось, как женщина припарковала машину, и он открыл огонь. Жители Сергиева Посада надеются, что стрелка задержат до того, как случится настоящая трагедия.

Илья Данильцев, Андрей Корнилов и Михаил Лукин, "ТВ Центр".

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