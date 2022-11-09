Пользователей соцсетей возмутило видео с избиением собаки в Химках

Волонтеры написали заявление в полицию

В Химках полиция начала проверку по факту жестокого избиения собаки, передает "ТВ Центр".

Эти кадры вчера возмутили пользователей соцсетей. На них девушка бьет и швыряет об стены своего пса. И только за то, что тот не дотерпел до улицы. На этой же съемке видно, что хозяйке пришлось вытирать пол.

По словам соседей, питомец появился в семье недавно и плохо приучен к выгулу. Не раз хозяйку просили убрать за ним в подъезде. Девушка на контакт шла, вот только никто не думал, что у нее такие методы воспитания.

Волонтеры написали заявление в полицию и даже связались с владелицей, чтобы помочь решить проблемы.

"Хозяйка сначала согласилась ее отдать. И в назначенное время в 6 часов приехали сюда для того, чтобы был сам факт передачи собаки. Но девушка перестала выходить на связь. Была информация, что она поехала с ней в ветклинику для освидетельствования", - рассказала волонтер Светлана Михеева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"