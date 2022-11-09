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Пьяные вандалы с мачете порубили деревья в Жуковском

15:02
  • среда
  • 09 ноября 2022

Общий ущерб составил 150 тысяч рублей

В подмосковном Жуковском задержали двух местных жителей, уничтоживших в центральном сквере 10 молодых ив, передает "ТВ Центр".

Юноши, очевидно, вдохновленные алкоголем и латино-американской романтикой, достали из рюкзаков мачете. И начали рубить тонкие стволы под корень.

Один из горячих мачо так устал, что буквально свалился с ног. Товарищу, который и сам едва держался на ногах, пришлось его поднимать. Был поздний вечер, и свидетелей в пустом парке не оказалось. Но лесорубы все же попали на камеры видеонаблюдения.

Общий ущерб составил 150 тысяч рублей.

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