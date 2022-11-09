Эклектика жанров: в Театре на Таганке представили необычный мюзикл

Режиссер постановки "Петя и Фолк. Тайны миров" - трехкратный лауреат "Золотой маски" Алексей Франдетти

В Театре на Таганке - премьера масштабного мюзикла "Петя и Фолк. Тайны миров". Название очень напоминает классическое произведение Сергея Прокофьева, но не имеет к нему никакого отношения. В новой постановке соединилось, пожалуй, все: славянские божества, фантастические твари, волчьи стаи. А эклектика жанров и необычные технические решения усиливают интригу.

Пока не прозвенел третий звонок, сказочный мир театрального закулисья затягивает в свой омут. Интенсивное движение артистов и ростовых кукол похоже на броуновское. Еще бы, ведь к выходу на сцену готовятся более 70 человек.

Когда в зале гаснет свет, начинается увлекательное путешествие. Славянские божества и существа из тайных миров оживают в хоровом многоголосье. "Петя и фолк" - не мюзикл в классическом понимании, но и не академическая оратория. Композитор Андрей Зубец создал собирательный жанр, в котором мирно уживаются симфоническая музыка, хоровые партии, рэп, рок и даже электронная музыка.

"Мы предпочитаем это называть музыкальной мистерией. И это на грани разных музыкальных стилей и жанров", - говорит он.

Под Юлию Дякину и Александра Казьмина писались вокальные партии. В жанре мюзикла оба как рыбы в воде, да и опыт работы с режиссером Алексеем Франдетти имеется. К мозговому штурму роли и многочасовым репетициям привыкли. А тут еще пришлось и разгадывать музыкальный ребус.

"Я сидел только с музыкой недели две, пытался разобраться, понять, внутри себя поймать размер 5/4. Поймать, от чего отталкиваться музыкально, вот это мне было очень сложно", - отметил Казьмин.

Непросто пришлось и хору. У всех этих 70 человек одна на всех главная роль. Они - часть театрального пространства. Становятся то птицей, то стаей волков, то массовкой фолк-фестиваля.

За время репетиций солисты академического хора русской песни радио "Орфей" - в нем, кстати, пела когда-то Людмила Зыкина - открыли в себе немало других талантов. Научились актерскому мастерству, хореографии. Запросто танцуют и при этом поют сложные партии.

"Они вкусили вот эту театральную заманчивую жизнь. Я даже боюсь думать, что они не захотят возвращаться в привычную им академическую жизнь", - обратила внимание Ирина Герасимова, генеральный директор телерадиоцентра "Орфей".

Автор либретто Ника Симонова придумала два мира. Реальный и мифологический. За красотой древнерусского фольклора прячется история о том, как найти себя и научиться любить. В процессе работы режиссер постановки - трехкратный лауреат "Золотой маски" Алексей Франдетти - понял: чтобы сполна раскрыть величие и богатство всех голосов, нужны совсем другие декорации.

"Мне бы хотелось, чтобы мы вышли на открытый воздух, сыграли спектакль у стен какого-нибудь Кремля. Потому что эта история просится наружу", - говорит режиссер.

Пока сказочный мир воссоздан на сцене Театра на Таганке. Билеты на премьерные показы уже раскупили.

Анастасия Мартынова, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"

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