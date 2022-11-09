В Латвии снесли памятник советским воинам "Алеша"

Последний большой монумент Красной Армии в республике

В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям Резекне, известный как "Алеша".

Это был последний большой монумент Красной Армии в республике, пишет РИА Новости. Мемориал установили в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш.

Работы по сносу "Алеши" начались в 5 утра 9 ноября. Территорию вокруг мемориала обнесли забором, рядом дежурили полицейские.

Мэр Резекне Александр Барташевич назвал демонтаж "Алеши" надругательством над памятником, которое он "не в силах остановить". Чиновник отметил, что большинство горожан не поддерживают снос.

16 июня в Латвии был принят закон, согласно которому все памятники советской эпохи должны быть демонтированы до 15 ноября.

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