Песков усомнился в необходимости отдельного СМИ для молодежи

В Кремле не знакомы с планами учреждения такого издания

В Кремле не знают о планах создавать специальное средство массовой информации для молодежи. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля выразил сомнения в том, "что это нужно, если честно".

Песков также отметил, что для рентабельности любое средство массовой информации должно работать на разные аудитории, поэтому современные СМИ, как правило, "становятся мультимодальными", сообщает РИА Новости.

В России ранее было создано детско-юношеское движение, наблюдательный совет которого возглавил российский президент Владимир Путин. Он поручил ежегодно выделять новому движению из федерального бюджета 21,35 млрд рублей, еще 383 млн рублей ежегодно будет получать Минпросвещения. Средства направят на методическое и организационное сопровождение программы социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России".

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