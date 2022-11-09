Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске

Задержаны представители запрещенных в России организаций

Сотрудники российских спецслужб предотвратили теракт в Бердянске Запорожской области, который планировали националисты по заданию украинской разведки. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал представитель спецслужб.

Злоумышленники планировали уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и местные больницы.

Спецслужбы задержали участников формирований "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) и "Правый сектор" (признан экстремистской организацией и запрещен в России). Главное управление разведки Министерства обороны Украины поставило им задачу взорвать трансформаторную подстанцию, а за успешное выполнение задания им обещали выплатить по тысяче долларов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ в Херсонской области. У задержанных изъяли более 5 кг пластита и электродетонаторы, также обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.

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