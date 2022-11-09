ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске

14:01
  • среда
  • 09 ноября 2022

Задержаны представители запрещенных в России организаций

Сотрудники российских спецслужб предотвратили теракт в Бердянске Запорожской области, который планировали националисты по заданию украинской разведки. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал представитель спецслужб.
На Запорожской АЭС предотвращен теракт

Злоумышленники планировали уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и местные больницы.

Спецслужбы задержали участников формирований "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) и "Правый сектор" (признан экстремистской организацией и запрещен в России). Главное управление разведки Министерства обороны Украины поставило им задачу взорвать трансформаторную подстанцию, а за успешное выполнение задания им обещали выплатить по тысяче долларов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ в Херсонской области. У задержанных изъяли более 5 кг пластита и электродетонаторы, также обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.