Выбросившую годовалую дочь из окна 11 этажа выписали из больницы

Ее увезли на допрос

26-летнюю женщину, которая выбросила свою годовалую дочь из окна квартиры на 11 этаже дома, выписали из больницы.

Сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ СКР по столице. В настоящее время подозреваемую везут на допрос. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Ранее стало известно, что девочка скончалась в реанимации от полученных при падении травм.

Трагедия произошла 8 ноября в доме на Сумском проезде. 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна кухни на 11 этаже. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным следователей, женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода. Она госпитализирована с отравлением лекарствами.

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