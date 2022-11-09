ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин предложил артистам подумать о стране и народе

14:20
  • среда
  • 09 ноября 2022

Политик назвал недопустимым поведение некоторых деятелей культуры

Представители культуры, которые работают в стране с привлечением бюджетных средств, должны думать о России и россиянах. Такое мнение в среду, 9 ноября, высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром культуры Ольгой Любимовой.
Минкульт оценил исчезновение с афиш фамилий артистов, покинувших Россию

По словам Володина, "позиция парламента" такова, что "если ты работаешь в театре, если ты создаешь фильмы — думай о гражданах своей страны, думай о стране и работай в их интересах".

Политик назвал недопустимой ситуацию, когда "за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан".

При этом Володин отметил, что Россия является самой демократичной страной, но "хватит плясать на терпении людей, которые своими налогами это все финансируют", сообщает ТАСС.

Некоторые артисты высказали негативные оценки спецоперации России на Украине и решили покинуть страну. Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь, в котором она жила вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.