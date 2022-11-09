Володин предложил артистам подумать о стране и народе

Политик назвал недопустимым поведение некоторых деятелей культуры

Представители культуры, которые работают в стране с привлечением бюджетных средств, должны думать о России и россиянах. Такое мнение в среду, 9 ноября, высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром культуры Ольгой Любимовой.

По словам Володина, "позиция парламента" такова, что "если ты работаешь в театре, если ты создаешь фильмы — думай о гражданах своей страны, думай о стране и работай в их интересах".

Политик назвал недопустимой ситуацию, когда "за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан".

При этом Володин отметил, что Россия является самой демократичной страной, но "хватит плясать на терпении людей, которые своими налогами это все финансируют", сообщает ТАСС.

Некоторые артисты высказали негативные оценки спецоперации России на Украине и решили покинуть страну. Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь, в котором она жила вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"