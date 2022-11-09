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В России разоблачили фейк об улетевших в Мардин вместо Мадрида туристах

14:27
  • среда
  • 09 ноября 2022

Это пиар-акция

В Альянсе турагентств опровергли сообщения о том, что туристов из России, летевших в Мадрид, по ошибке отправили в турецкий Мардин.

"Это фейк, мы выяснили. Это даже невозможно. Мэр Мардина решил пропиариться. Он вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий", - сообщил РИА Новости вице-президент альянса Алексан Мкртчян.

В свою очередь в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что "ни одно нормальное агентство не отправит туристов в опасный, приграничный район Турции и Сирии, там живут курды".

Ранее газета Yeni Akit написала, что Российское турагентство по ошибке направило клиентов не в испанский Мадрид, а в турецкий Мардин. Якобы несмотря на путаницу, россияне прогулялись по турецкому городу, Мардин им очень понравился. На следующий день туристов отправили в Испанию рейсом через Стамбул.

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