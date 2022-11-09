ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МАГАТЭ заверило в отсутствии следов создания "грязной бомбы" на Украине

14:43
  • среда
  • 09 ноября 2022

Агентство направило на Украину своих экспертов

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 9 ноября, вновь заверил в отсутствии на Украине каких-либо признаков, подтверждающих создание "грязной бомбы".

Россия подняла в ООН вопрос о "грязной бомбе"
Гросси раскрыл детали миссии МАГАТЭ по "грязной бомбе"

По словам Гросси, как только из России прозвучали обвинения в адрес Киева, МАГАТЭ незамедлительно направило на Украину своих специалистов. Они проверили три объекта, но доказательств обвинений Москвы не нашли, зато "смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению".

Глава МАГАТЭ заявил, что агентство не могло игнорировать сообщения о создании "грязной бомбы", так как они "составляют часть нарратива, который может привести к использованию ядерного оружия", сообщает ТАСС.

3 ноября в МАГАТЭ уже заявляли, что не могут подтвердить сведения российской стороны о подготовке Киевом "грязной бомбы". Однако посол России в США Анатолий Антонов 8 ноября рассказал, что Украина не оставила планы применить "грязную бомбу", работы по ее созданию уже близятся к завершению.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Радиация
Радиация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.