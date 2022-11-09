МАГАТЭ заверило в отсутствии следов создания "грязной бомбы" на Украине

Агентство направило на Украину своих экспертов

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 9 ноября, вновь заверил в отсутствии на Украине каких-либо признаков, подтверждающих создание "грязной бомбы".

По словам Гросси, как только из России прозвучали обвинения в адрес Киева, МАГАТЭ незамедлительно направило на Украину своих специалистов. Они проверили три объекта, но доказательств обвинений Москвы не нашли, зато "смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению".

Глава МАГАТЭ заявил, что агентство не могло игнорировать сообщения о создании "грязной бомбы", так как они "составляют часть нарратива, который может привести к использованию ядерного оружия", сообщает ТАСС.

3 ноября в МАГАТЭ уже заявляли, что не могут подтвердить сведения российской стороны о подготовке Киевом "грязной бомбы". Однако посол России в США Анатолий Антонов 8 ноября рассказал, что Украина не оставила планы применить "грязную бомбу", работы по ее созданию уже близятся к завершению.

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