Уничтожена живая сила, оружие и военная техника

Российская армия в ходе спецоперации отразила попытки атак Вооруженных сил Украины на краснолиманском, николаево-криворожском и купянском направлениях. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на купянском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На николаево-криворожском направлении были пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ, а истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила вертолет Ми-8 ВСУ в Николаевской области. Ликвидировано до 110 служащих ВСУ, восемь бронированных машин и 14 автомобилей.

На краснолиманском направлении подразделения ВСУ были остановлены и отброшены к исходным рубежам, пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп противника. За сутки ликвидировано до сотни украинских военных и наемников, один танк, две бронированные машины, РСЗО "Град" и три пикапа.

На южнодонецком направлении подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции, уничтожено свыше 80 украинских военных, один танк, шесть бронированных машин и три автомобиля.

Ранее власти Херсонской области рассказали об успешном отражении российскими военными атак ВСУ в регионе, при этом было уничтожено несколько сотен украинских военнослужащих и наемников.

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