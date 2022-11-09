В России восстановлены в правах еще 36 тысяч дольщиков

Люди получили либо квартиры, либо компенсации за них

За период с 1 января по 31 октября Фонд развития территорий и субъекты Российской Федерации в рамках своих "дорожных карт" восстановили права еще 36 тысяч российских дольщиков. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Политик уточнил, что 20 тысяч человек восстановлены в правах силами федерального Фонда развития территорий. 15 тысяч дольщиков получили от фонда выплаты на общую сумму 53,6 млрд рублей. Еще 5 тысяч человек получили или в ближайшее время получат квартиры в домах, строительство которых осуществлялось Фондом развития территорий и региональными фондами.

Как рассказал главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев, за 10 месяцев с применением федеральных механизмов завершилось строительство 42 проблемных объектов. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию с января по октябрь включительно, превышает 240 тыс. кв. м.

Своими силами регионы восстановили в правах почти 16 тысяч человек. 11 тысяч граждан получат квартиры в домах, введенных в эксплуатацию первоначальными застройщиками либо привлеченными инвесторами. В отношении остальных дольщиков субъектами использованы иные механизмы: выплаты, предоставление компенсационного жилья и другие, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по такому показателю, как обеспеченность жильем граждан, мы до сих пор отстаем от многих стран, поэтому "очень важно изменить, сломать многие устоявшиеся стереотипы, которые мешают двигаться дальше".

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