ВС России ликвидировали 12 диверсионных групп ВСУ под Херсоном

Уничтожено более 100 боевиков

ВС России пресекли за прошедшие сутки попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны", — заявил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, на николаево-криворожском направлении уничтожено восемь бронемашин и 14 автомобилей. Ликвидировано около 110 боевиков ВСУ.

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