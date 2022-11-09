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ВС России ликвидировали 12 диверсионных групп ВСУ под Херсоном

15:09
  • среда
  • 09 ноября 2022

Уничтожено более 100 боевиков

ВС России пресекли за прошедшие сутки попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны", — заявил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, на николаево-криворожском направлении уничтожено восемь бронемашин и 14 автомобилей. Ликвидировано около 110 боевиков ВСУ.

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