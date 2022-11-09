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Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

18:04
  • среда
  • 09 ноября 2022

Президенту рассказали о новейших медицинских технологиях

Владимир Путин сегодня посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства, которое отмечает свое 75-летие.

Президент ознакомился с новейшими технологиями лечения и реабилитации. Центр принимает до 8,5 тысячи пациентов в год по профилям неврология, нейрохирургия, кардиология. С момента его открытия в 2020-м году проведено более 1150 высокотехнологичных нейрохирургических операций. 

На базе центра функционирует научно-производственный комплекс, который стал первой в России площадкой для разработки и производства персонифицированных лекарственных препаратов.

Глава Федерального агентства Вероника Скворцова и ее коллеги рассказали Владимиру Путину о новейших медицинских технологиях и современных методах лечения, которые применяются для реабилитации пациентов.

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