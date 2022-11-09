Украинские военные несут потери и бросают оружие

ВС России продолжают уничтожать военную инфраструктуру противника

Донецк вновь под огнем тяжелой артиллерии ВСУ. С начала суток украинские националисты около 10 раз обстреливали столицу ДНР из орудий натовского калибра. В Киевском районе города повреждены несколько частных домов, один из снарядов попал в рейсовый автобус - есть раненые. Российские вооруженные силы тем временем продолжают уничтожать военную инфраструктуру противника и отражать вражеские атаки сразу на нескольких направлениях.

Все смешалось: маскировочная сетка, ящики из-под боеприпасов, орудие, выведенное из строя. Таков результат нового безуспешного наступления ВСУ на Херсон. Украинские военные атаковали с севера – в районе Снегирёвки. Но российская оборона выстояла. Противник оставил на поле боя десятки погибших, бросил оружие. Среди трофеев: винтовки Z-10 и противотанковые комплексы NLAW.

12 попыток проникнуть в тыловые районы обороны на Николаево-Криворожском направлении предприняли диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Все атаки пресечены.

Позиции противника выжигают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Для экипажей не имеет значения, насколько крепкие фортификационные сооружения воздвиг неприятель. Недаром "Солнцепек" считается одним из мощнейших неядерных типов вооружения.

После поражения целей бойцы применяют специальное термодымовое оборудование, чтобы скрытно покинуть район. Экипаж "Солнцепека" прикрывает группа охранения.

Т-72 и Т-80 подавляют огневые точки противника. Разведку целей, корректировку огня и объективный контроль ведут с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Очередная атака ВСУ на мирный район в Донецке. Этим утром артиллерийский снаряд 155-го калибра – натовский стандарт - разорвался рядом с рейсовым автобусом. Ранения получили водитель - мужчину в госпиталь - и пассажир.

Днем в Москве простились с протоиреем Михаилом Васильевым – он погиб в зоне специальной военной операции. Гроб с телом священника доставили в столицу накануне вечером. Отпевание в Храме Христа Спасителя провел патриарх Кирилл. Ранее Владимир Путин посмертно присвоил капеллану звание Героя России - за мужество, проявленное при исполнении гражданского долга.

Михаил Васильев - настоятель храма великомученицы Варвары - принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Сирии, Боснии и Герцеговине, на Северном Кавказе, благословлял бойцов на ратные подвиги. У священника остались шестеро детей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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