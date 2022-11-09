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В ФСБ раскрыли подробности разоблачения украинского разведчика

18:18
  • среда
  • 09 ноября 2022

Ему вынесли приговор

В Крыму сегодня вступил в силу приговор самому высокопоставленному шпиону, работавшему на Киев и разоблачённому ФСБ. Полковник нелегальной разведки Украины Дмитрий Штыбликов получил 19 с половиной лет колонии строгого режима.

Такой приговор вынес Южный окружной военный суд по совокупности обвинений, в том числе - в государственной измене. Как стало известно в ходе следствия, после воссоединения Крыма с Россией в 2014-м году Штыбликов по заданию из Киева остался на полуострове, получил российский паспорт и устроился на работу в одну из воинских частей Черноморского флота. Там он собирал и передавал в главное управление разведки Украины сведения, представляющие собой государственную тайну. Кроме того, Штыбликов готовил серию взрывов на гражданских объектах Крыма.

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