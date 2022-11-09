Евросоюз пообещал Украине 18 млрд евро в виде долгосрочных кредитов

Брюссель ищет новые варианты поддержки Киева

Сегодня Еврокомиссия официально представила очередной пакет финансовой помощи Украине в виде долгосрочных кредитов на сумму 18 миллиардов евро. Как отметили авторы проекта, выдавать их будут на очень льготных условиях, а максимальный срок погашения - до 35 лет. Пока ЕС ищет новые варианты поддержки Киева, президент Украины Владимир Зеленский продолжает принимать гостей из США.

Пока президент Украины дрейфует в теме возможного разговора с Россией, американские журналисты в попытке прояснить ситуацию решили задать вопрос напрямую постпреду США в ООН. Дипломат очень кстати прибыла накануне в Киев с не анонсированным ранее визитом. Линда Томас-Гринфилд в беседе с журналистами практически слово в слово повторила тезисы американского советника по нацбезопасности Джейка Салливана: к диалогу с Москвой Украину никто не подталкивает - более того, за стол переговоров украинская делегация должна садиться только с козырями в рукаве.

"Переговоры любого рода возможны только в том случае, если Украина будет находиться на водительском кресле. Так что украинцы должны сами определить, когда будут готовы к разговору - при полной поддержке международного сообщества", - отметила Линда Томас-Гринфилд.

Распрощавшись с постпредом США в ООН, Владимир Зеленский организовывал приём уже для другого дорогого заокеанского гостя. В Киев прибыл американский актёр Шон Пенн. Причём, приехал не с пустыми руками. Привёз с собой самое ценное - свой "Оскар", с целью передать дорогую награду на Банковую. Правда, с одним условием.

Новость о том, что в мире на одного оскароносца стало больше, да ещё и не в сезон, буквально взорвала соцсети. В аккаунте британского издания "Дэйли Мейли" в Твиттере - сотни язвительных комментариев. Актёра обвинили в нарциссизме и самопиаре, а также, на всякий случай, посоветовали не ждать награду обратно - мало ли что.

Очевидно, обычные жители тех стран, чьи политики оголтело поддерживают Украину, устали терпеть и затягивать пояса в угоду чужим интересам и чужим кошелькам. Европа снова бурлит. В Греции объявлена 24-часовая забастовка. Акция протеста привела к тому, что почти весь общественный транспорт в столице полностью остановился. Центральные улицы Афин заполнены демонстрантами и абсолютно непроходимы. Требования у профсоюзов, которые вывели людей на митинг, всё те же: повышение зарплаты и снижение налогов. В условиях взлетевшей инфляции грекам всё чаще приходится буквально выживать.

Политики Старого света всё чаще задумываются: как бы элегантнее выйти из ситуации растущего на континенте кризиса, но при этом не признавать собственной уязвимости от антироссийских санкций. Ради этого пытаются даже пойти на хитрости.

Западные издания отметили, с какой пылкой радостью французский президент Эммануэль Макрон приветствовал на климатическом саммите в Египте лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, которого тот ещё пару лет назад во весь голос объявлял "нелегитимным руководителем". Нужда в ресурсах заставляет быть дружелюбным даже с бывшими недоброжелателями.

Александра Сергомасова, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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