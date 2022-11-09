В Госдуме предложили расширить список оснований для отсрочки от мобилизации

Освободить от призыва предлагают отцов четырех детей независимо от их возраста

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, освобождающий от мобилизации отцов, воспитывающих четырех и более детей в возрасте до 18 лет.

По действующей норме отсрочку от мобилизации могут получить отцы, воспитывающие четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также воспитывающие без матери ребенка возрастом до 16 лет.

Законопроектом предлагается изменить существующую норму, подняв возраст детей, воспитываемых такими родителями, до 18 лет, сообщает ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что Министерство обороны России освободит от частичной мобилизации отцов двоих детей, ожидающих рождения третьего ребенка. Кроме того, в директиву Генштаба, по словам парламентария, внесена еще одна поправка — от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"