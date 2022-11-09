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От тяжелых вооружений до аптечки: в кабмине обсудили оснащение армии

15:58
  • среда
  • 09 ноября 2022

Глава правительства провел заседание координационного совета

Малозначимых вопросов, когда речь идет о снабжении и оснащении российской армии, нет и быть не может. Такое заявление сделал в среду, 9 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Путин провел координационный совет по обеспечению нужд СВО
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Глава кабмина подчеркнул, что от оснащенности армии зависит "эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье".

Мишустин напомнил заявление главы государства Владимира Путина о том, что нужно действовать не по бюрократическим нормативам и инструкциям, а добиваться конкретного и нужного для всех результата, выстроив при этом системную работу.

Президент неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания обратной связи получателей военной продукции с производителями, это касается всех направлений – от тяжелых вооружений до содержимого медицинской аптечки, подчеркнул премьер.

Такой подход должен преобладать в работе по целевым заданиям. Тем более сейчас, в преддверии зимы, цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Ранее глава кабмина подчеркнул, что необходимо предельно точно оценить реальные потребности армии, сопоставить их с текущими возможностями, продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, а также обеспечить надлежащее качество исполнения.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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