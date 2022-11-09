Стали известны детали визита секретаря Совбеза России в Иран

Обсуждалось сотрудничество в ближневосточном регионе

Вопросы противостояния Соединенным Штатам, конфликт на Украине и сотрудничество в ближневосточном регионе обсудили в Тегеране секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Детали визита секретаря Совбеза стали известны Hamshahri Online.

По данным иранского издания, стороны обсуждали сотрудничество в ближневосточном регионе и угрозы, с которыми сталкиваются Москва и Тегеран. Шамхани, в частности, подчеркнул, что Иран приветствует мирное урегулирование на Украине и выступает за мир, "основанный на диалоге" между Москвой и Киевом.

В свою очередь, Патрушев подчеркнул, что западные страны, и особенно США, вводят санкции, нарушая устав ООН и используя силу. Также Запад обвиняет Иран в передаче России вооружений для ведения боевых действий на Украине. Евросоюз на этом основании уже ввел санкции против Тегерана, пишет "Лента.ру".

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