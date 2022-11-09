Погиб замглавы Херсонской области Стремоусов

Причина - дорожная авария

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб ДТП. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе региона.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил, что авария произошла на трассе Херсон – Армянск. "Действительно, я могу подтвердить, что Кирилл попал в ДТП. Информации о гибели от медиков ко мне еще не поступало. "Скорая" выехала на место аварии", - приводит его слова "Интерфакс".

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования по поводу гибели Стремоусова. "Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром. Это невосполнимая утрата", - написал он в соцсетях.

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